شكرا لقرائتكم هيئة استاد القاهرة تنتهي من زراعة الملعب وتؤكد جاهزيته لاستقبال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي مسئولو استاد القاهرة الدولي ، من زراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الماضية، ليصبح الاستاد جاهز لاستضافة المباريات بعد اعلان استئناف بطولة الدوري ابتداءاً من غد الخميس ، حيث أكد اللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة ، أن الاستاد جاهز علي استضافة مباريات الأهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا ، مشيراً إلي أن أرضية الملعب أصبحت جاهزة لاستضافة مباريات الدوري المصري المقرر انطلاقه الخميس المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من زراعة البذور الصيفية في الفترة الماضية .



a57074bb-1660-41a0-8149-d1b8cb1e931a



b7cfcfdd-f482-4bec-8cb8-08faaa34220d

وأضاف مدير هيئة استاد القاهرة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة ، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.

Advertisements

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، إذ يقام الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر، وتقام المباراة النهائية على أرض محايدة حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، حيث سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.