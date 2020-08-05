محمد صلاح: بالورقة والقلم الدوري لسه في الملعب

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جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح لاعب ومدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق النجوم، أن الزمالك في حاجة للتركيز بشكل أكبر على البطولة الأفريقية التي تتساوى فيها حظوظه مع باقي أطراف المربع الذهبي.
وقال صلاح في تصريحات لقناة الزمالك اليوم الأربعاء، أن الدوري بحسابات الورقة والقلم مازال في الملعب ويمكن للزمالك العودة والمنافسة حتى النفس الأخير رغم اتساع الفارق وصعوبة خسارة الأهلي لعدد كبير من المباريات.
وأثنى صلاح على سياسة نادي الزمالك في التعاقدات الجديدة، مطالبا النادي بالتعاقد مع لاعب وسط جيد يستطيع ملء الفراغ الذى يتركه طارق حامد حينما يتغيب بسبب الإصابة.
يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء اليوم الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.
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