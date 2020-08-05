شكرا لقرائتكم أزمة دفاعية في الأهلي قبل مواجهة إنبي بسبب الإيقاف والإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري العام، ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏

وتأكد غياب رامي ربيعه عن مواجهة إنبي بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة سموحة الأخيرة قبل توقف الدوري بسبب كورونا، كما يغيب ياسر لإبراهيم للإصابة حيث يحتاج اللاعب للعلاج لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في الكاحل، ولازال موقف أيمن أشرف غامضا بعد إصابته هو الأخر علي مستوي الكاحل.

وتأكد مشاركة محمود متولي في مركز المساك أمام إنبي، فيما سيشارك بجواره واحد من الثنائي أحمد فتحي أو محمد هاني لحل أزمة نقص المساكين في مواجهة إنبي.

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