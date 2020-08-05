شكرا لقرائتكم إعلامي مغربى: مواجهة الأهلي والوداد بالمغرب بدون جماهير.. والأحمر الأقرب للقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي المغربي محمد فنكار أن مباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامتها أحد يومي 2 أو 3 سبتمبر المقبل ستقام بدون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة المغربية.

قال خلال تصريحات لبرنامج السادسة على قناة الأهلي إن المبارتة ستقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن تركيز الوداد في الوقت الحالي منصب على الدوري المغربي الي انطلق منذ أيامن من أجل تأمين صدارته لترتيب الأندية المغربية.

شدد على أن الأهلي هو المرشح رقم واحد للتتويج بلقب دوري الأبطال يليخ الوداد في المركز الثاني ثم الزمالك في المركز الثالث وأخيرا الرجاء في المركز الرابع، مشيرا إلى أن الأهلي صاحب التاريخ الأكبر في التتويج باللقب القاري، لاسيما أن اللقب غائب عن القلعة الحمراء منذ فترة.