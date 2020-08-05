شكرا لقرائتكم يد الأهلى يفوز على الأوليمبي فى الجولة السادسة بدورى مرتبط اليد مواليد 2000 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلى على نظيره الأوليمبي بنتيجة ضمن الجولة السادسة بمسابقة دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 التى استأنفت اليوم بعد توقف دام لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وجاءت نتائج هذه الجولة كالتالي :

المجموعة الأولى

الأهلى على الاوليمبى 36 /28

سبورتنج على سموحة 27/ 26

طلائع الجيش على الزهور 25 /23

الحوار على جزيرة الورد 24/21

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المجموعه الثانية

الزمالك على الجزيره 33/19

هليوبليس على المعادى 28 /22

تعادل حدائق الأهرام مع الطيران24 /24

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كطبيق احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.