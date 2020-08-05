هازنهوتل يفوز بجائزة أفضل مدرب في يوليو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز النمساوي رالف هازنهوتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليصبح أول مدرب نمساوي ينال هذه الجائزة.
وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن مدرب ساوثهامبتون فاز بالجائزة بعد أن قاد الفريق دون تلقي أي هزيمة خلال شهر يوليو الماضي، والذي بدأ بالفوز على مانشستر سيتي وصيف البطل بنتيجة 1 - صفر.
وأضاف الموقع أن الفوز على سيتي تبعه ثلاثة تعادلات متتالية، منها التعادل مع مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد".
وتابع أن الفريق نجح تحت قيادة هازنهوتل في تحقيق انتصارات متتالية على حساب بورنموث وشيفيلد يونايتد، مما منح ساوثهامبتون المركز الحادي عشر في نهاية الموسم، وهو أعلى ترتيب للفريق في المواسم الثلاث الأخيرة.
وكان هازنهوتل، 52 عاما، في منافسة مع باقي المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الشهر، وهم الإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والبرتغالي جوزيه مورينيو (توتنهام) وديفيد مويس (وست هام يونايتد) وأولي غونار سولشاير (مانشستر يونايتد).
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