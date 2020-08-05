شكرا لقرائتكم صحيفة: 13 إصابة بفيروس كورونا في أياكس أمستردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "دى تليغراف" الهولندية، الأربعاء، أن العديد من لاعبي وإداريي فريق أياكس أمستردام أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في يونيو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن 13 شخصا أصيبوا بالعدوى وهو ما لم يؤكده متحدث باسم النادي، فيما خضع 90 شخصا بين لاعبين وإداريين وموظفين من أياكس لاختبارات "كوفيد-19" شهر يونيو الماضي.

ولم يُحدد متى أو كيف أصيب الأشخاص المعنيون. ويعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس قبل يونيو عندما كان مركز تدريبات الفريق مغلقا بعد تعليق المنافسات، وأكد المتحدث باسم الفريق للصحيفة أنه لا يوجد حاليا أي مصاب بالفيروس في نادي أياكس.

وأسفر انتشار "كوفيد-19" عن تعليق الدوري الهولندي في مارس الماضي، خلال المرحلة السادسة والعشرين حينما كان أياكس متصدرا برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن منافسه ألكمار، لكن تم إلغاء الموسم في نهاية المطاف دون تحديد أي بطل.