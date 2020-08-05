شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لمنتخب الشباب قبل معسكر استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بين الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتحب مصر للشباب مواليد 2001، جميعها سلبية، قبل انطلاق المعسكر للمنتخب اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، حيث فضل الجهاز الفني عدم خوض أي مباريات ودية في الأسبوع الأول من المعسكر، نظرًا لعدم جاهزية اللاعبين فنيًا أو بدنيًا بسبب ابتعادهم عن التدريبات لفترات طويلة بسبب تعليق النشاط لفترات طويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وخضع جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي منتخب الشباب، أمس الثلاثاء، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

واختار الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب، 17 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب الشباب، واللاعبون هم: حمزة علاء ومحمد المغربى ومحمد أشرف ومحمد سكرى من الأهلى، والسيد عطية من الزمالك، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين على من نادى مصر وكريم جمال بيبا من المقاصة وعلاء محمد من الإسماعيلى وزياد فرج من المصرى ومحمود عبد المحسن من المستقبل وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادى أودينيزى الإيطالى.

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يذكر أن منتخب مصر للشباب يتواجد فى مجموعة شمال أفريقيا بحسب النظام الجديد للتصفيات والتى تضم منتخبات كلاً من تونس والجزائر وليبيا والمغرب، وتنطلق الدورة المجمعة للتصفيات فى تونس فى السابع من نوفمبر المقبل، وسيتأهل للنهائيات التى تستضيفها موريتانيا فى مارس المقبل، المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى بالتصفيات.