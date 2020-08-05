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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يعلن انضمام بن شرقي وأوناجم لمعسكر البرج بعد الخضوع لمسحة كورونا، اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية.



اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية خلال الفترة المقبلة بعد أن تم صرف مستحقات الحكام كاملة لأول مرة في تاريخ الحكام والتي وصلت إلي 15 مليون جنيه تم صرفها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة علي أن يتم صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية علي حسب اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا.

الزمالك يعلن انضمام بن شرقي وأوناجم لمعسكر البرج بعد الخضوع لمسحة كورونا

يجرى الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة صباح اليوم، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب مساء اليوم.

الأهلي يكشف حقيقة العروض الخارجية لضم ثلاثى الفريق فى الصيف

شهدت الفترة الماضية الحديث حول عروض احتراف كثيرة تلقاها بعض لاعبى الأهلى من دوريات مختلفة، وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من لاعب فى القلعة الحمراء تلقوا عروضاً من أندية عربية وأوروبية فى الفترة الماضية، وفى مقدمتهم محمود عبد المنعم "كهربا" الذى ارتبط اسمه بعروض من السعودية وتحديداً من نادى النصر، كما تحدثت بعض التقارير عن عروض خليجية تلقاها السنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج، وهو ما أثار جدلاً فى الشارع الأهلاوى مؤخراً باعتبار أن الثلاثى من ركائز الفريق الأساسية قبل عودة الدوري.

الزمالك يسدد 30 ألف فرنك سويسرى للطعن على الحكم فى قضية النقاز Advertisements سددت إدارة نادى الزمالك 30 ألف فرنك سويسرى إلى المحكمة الرياضية الدولية رسوماً للطعن على الحكم الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى قضية حمدى النقاز، بعد إصدار الفيفا قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة.