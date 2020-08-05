شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمباز: نسعي لتحقيق إنجاز في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن المنتخب الوطني يستعد للمشاركة في عدد من البطولات الدولية خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين، مشيراً إلي أن المنتخب يستعد جيدا للمشاركة في البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، والجميع تعاهد على تحقيق إنجاز للجمباز المصري في الاولمبياد ، وأضاف رئيس الاتحاد، أن استعدادات المنتخب تسير على قدم وساق في المركز الأوليمبي، وأن جميع الإجراءات الاحترازية التي نص عليها بروتوكول وزارة الرياضة يتم تطبيقها بشكل كامل، وأن الهدف الأهم هو صحة وسلامة اللاعبين وجميع أفراد المنظومة. وتابع إيهاب أمين، أن اتحاد اللعبة وضع خطته الخاصة باستكمال المسابقات والبطولات، وأن الإعلان عن هذه الخطط سيتم خلال أيام بعد ما قررت الدولة رسميًا عودة النشاط الرياضى. والتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى الجمباز لبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للجمباز الفنى فى يونيو 2021. Advertisements واستعرض الاجتماع التجهيزات اللوجستية والإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد المصرى للجمباز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة بشأن استضافة مصر لبطولة العالم، للخروج بتنظيمها في أفضل صورة. كما تطرق اللقاء للحديث عن ما تم الانتهاء منه على صعيد توفير أجهزة حديثة لاتحاد الجمباز بدعم من وزارة الشباب والرياضة ليضع الاتحاد المصري على الخريطة العالمية لاستضافة البطولات الدولية للجمباز. الجدير بالذكر أن اتحاد الجمباز قد ضمن تأهل منتخب الجمباز الإيقاعي إضافة إلى صعود كلًا من "حبيبة مرزوق - مندي عصام".

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