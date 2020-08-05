شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادي الأهلي تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بسبب أزمة رمضان صبحي، التى اشتعلت في الساعات الأخيرة، ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، واطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏

لمعرفة لماذا يحقق الأهلي مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحي عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

ويعانى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدوري العام.

Advertisements

وتأكد غياب رامي ربيعة عن مواجهة إنبي بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة سموحة الأخيرة قبل توقف الدوري بسبب كورونا، كما يغيب ياسر لإبراهيم للإصابة حيث يحتاج اللاعب للعلاج لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في الكاحل، ولازال موقف أيمن أشرف غامضا بعد إصابته هو الأخر علي مستوي الكاحل.

كما تأكد مشاركة محمود متولي في مركز المساك أمام إنبي، فيما سيشارك بجواره واحد من الثنائي أحمد فتحي أو محمد هاني لحل أزمة نقص المساكين في مواجهة إنبي.