شكرا لقرائتكم خبر عن "سيارة جيب" هدية عبد الحميد بسيونى لنجله بعد نجاحه فى الثانوية العامة بـ85% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، سعادته الشديدة بنجاح نجله محمد فى الثانوية العامة، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بحمد ربنا أنى عشت فرحة كبيرة إمبارح، كنت قلقان جدا أن كورونا تأثر على مستقبل ابنى، خاصة أنها داهمت الطلاب فى فترة صعبة وقولتله أنا عايزك تنجح بس كفاية الظروف الصعبة اللى عشتها ولكن الحمد لله نجح وبتفوق وحصل على 85 % شعبة أدبى "

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "نفذت وعدى لابنى لأنه كان طالب منى ياخد عربيتى الجيب لو نجح بتفوق وفعلا اديتهاله ونفسى يدخل كلية عسكرية عشان بحب الكليات العسكرية وبشوفها مناسبة لشخصياتنا وطريقة حياتنا، ولكن لن أرغمه على شىء سأمنحه الفرصة كاملة لاختيار الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها".

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ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف المباريات الرسمية، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.