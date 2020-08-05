شكرا لقرائتكم خبر عن موليكا يقترب من موسكرون البلجيكي بعد ابتعاده عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي من الانتقال لنادي موسكرون البلجيكي بداية من الموسم المقبل، بعد تعثر مفاوضات انضمامه للنادي الأهلي بسبب رفض رئيس مازيمبي بيعه للفريق الأحمر، وبدأ مسئولو الأهلى التوجه لبدائل جاكسون موليكا فى القائمة المختصرة للمهاجمين الأجانب المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، واستقر مسئولو الأهلى على 4 مهاجمين فى وقت سابق على رأسهم موليكا، إلا أن تعثر صفقة مهاجم مازيمبى أجبرت الإدارة الحمراء على التوجه للعناصر البديلة، واقترب ليل الفرنسى من شراء موليكا بعد الاتفاق مع مازيمبى على كل الأمور التعاقدية، ويتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب على الراتب الذى سيتقاضاه.

واتفق مسئولو ليل مع موليكا على إعارته لنادى موسكرون البلجيكي لاكتساب خبرات كونه لاعبا صغير السن مواليد 99، وفى حال نجاحه بالدورى البلجيكى سيعود إلى ليل مباشرة، وأغرى مسئولو الأهلى في وقت سابق موليكا بالحصول على راتب سنوى قدره 800 ألف دولار لإقناع اللاعب باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، وصرف النظر عن العروض الأوروبية التى وصلته مؤخراً وبالتحديد من الدورى الفرنسى والبلجيكي.

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ورصدت إدارة الأهلى مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد معه، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لضمه فى الصيف، إلا أن المفاوضات الحمراء لم تُكلل بالنجاح حتى الآن.

وتدرس إدارة الأهلي في الوقت الحالي التراجع عن ضم مهاجم أجنبي خاصة بعد انتهاء مدة إعارة المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي في الوقت الذي يوجد 6 أجانب على قوة الفريق الأحمر وبالتالي لابد من تسويق 2 لاعبين أجانب على الأقل حتى يتثنى لهم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.