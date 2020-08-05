شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر المصرى رسميا باقامة مبارياته فى الدورى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الإتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بتحديد ستاد الجيش ببرج العرب لاستضافة مباريات المصري التي كان قد تحدد سلفًا إقامتها على ستاد الجيش بالسويس ،ليكون جدول مباريات المصري على النحو التالي :



المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر : والتي تجمع بين الزمالك والمصري وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الخميس الموافق السادس من أغسطس.



المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر : والتي تجمع بين حرس الحدود والمصري وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل الموافق العاشر من أغسطس، وذلك بدلًا من إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في الموعد ذاته.

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مباراة الأسبوع التاسع عشر : والتي تجمع بين المصري والإسماعيلي وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من أغسطس.



مباراة الأسبوع العشرون : والتي تجمع بين الاتحاد السكندري والمصري وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من أغسطس ، وذلك بدلًا من إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في السادسة والنصف مساء اليوم ذاته.



مباراة الأسبوع الحادي والعشرون : والتي تجمع بين المصري ومصر المقاصة وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من أغسطس، وذلك بدلًا من إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في الموعد ذاته.



مباراة الأسبوع الثاني والعشرون : والتي تجمع بين نادي مصر والنادي المصري وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء السادس والعشرين من أغسطس ، وذلك بدلًا من إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في الموعد ذاته.