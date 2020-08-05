شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يظهر مع تريزيجيه قبل مواجهة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، صورة على تويتر مع محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، وذلك على هامش تواجد تريزيجيه فى مصر لقضاء إجازته بعد انتهاء مباريات الدورى الإنجليزى، ويتواجد حارس الزمالك حاليًا فى معسكر الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها غدا، الخميس باستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بالدورى.



محمد عواد وتريزيجيه

وحصل عواد على إجازة مع جميع لاعبى الزمالك، يوم الجمعة الماضى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونشر وقتها صورا له خلال قضاء تلك العطلة على الشاطئ، كما غادر الحارس، معسكر الفريق منذ نحو يومان بداعى تواجد أسرته فى الساحل الشمالى ورغبته فى الاطمئنان على نجله لتعرضه لوعكة صحية ثم عاد لمعسكر الفريق الأبيض.

ويرفض نادي أستون فيلا الإنجليزي التخلي عن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد اهتمام أكثر من ناد تركي بالتعاقد معه، أبرزهم جلطة سراي، فنربخشة، وباشاك شهير.

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وذكرت شبكة "برمنجهام ميل" الإنجليزية، أن إدارة أستون فيلا لا تفكر في الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، بعد أن تواصلت الأندية التركية المذكورة بالفعل مع وكيل تريزيجيه لبحث مدى إمكانية ضمه على سبيل الإعارة.

أشارت الصحيفة إلى أن الأندية التركية مستعدة لمنح أستون فيلا مليون ونصف المليون يورو، مقابل استعارة تريزيجيه، ومنح اللاعب نفسه راتب يبلغ مليوني يورو لمدة موسم، لكن إدارة أستون فيلا ترى أن تريزيجيه من أهم لاعبي الفريق في الفترة الحالية، بعد أن كان له دورًا هامًا في نجاة الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وسينتهى عقد تريزيجيه الحالي مع أستون فيلا في عام 2023، وقد نجح الفرعون المصري في تسجيل تريزيجيه 6 أهداف خلال الموسم المنقضي بالبريميرليج.