شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة دفاعية فى الأهلى قبل مواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام، ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏

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وحصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على ملخص لخمسة مباريات لفريق إنبى قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة فى الدورى الممتاز، ويشاهد فايلر حالياً ملخص المباريات الخمسة للفريق البترولى والتى تضمن بعض المباريات الودية التى خاضها إنبى مؤخرا، استعداداً لبطولة الدورى التى سيتم استئنافها غدا، الخميس، بمواجهة الزمالك والمصرى بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا فيما يتلقى الاهلى مع إنبى مساء الأحد المقبل، ويسعى المدير الفنى للأهلى لدراسة المنافس البترولى الذى يقوده حلمى طولان من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه للتفوق عليه واستمرار رحلة المنافسة على لقب الدوري.

فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى إن لاعبى الفريق والجهاز الفنى سوف ‏يخضعون لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبى فى بطولة الدورى الممتاز، ‏التى تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلى مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏