أزمة دفاعية فى الأهلى قبل مواجهة إنبى فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام، ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.
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وحصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على ملخص لخمسة مباريات لفريق إنبى قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة فى الدورى الممتاز، ويشاهد فايلر حالياً ملخص المباريات الخمسة للفريق البترولى والتى تضمن بعض المباريات الودية التى خاضها إنبى مؤخرا، استعداداً لبطولة الدورى التى سيتم استئنافها غدا، الخميس، بمواجهة الزمالك والمصرى بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا فيما يتلقى الاهلى مع إنبى مساء الأحد المقبل، ويسعى المدير الفنى للأهلى لدراسة المنافس البترولى الذى يقوده حلمى طولان من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه للتفوق عليه واستمرار رحلة المنافسة على لقب الدوري.
فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى إن لاعبى الفريق والجهاز الفنى سوف يخضعون لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبى فى بطولة الدورى الممتاز، التى تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلى مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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