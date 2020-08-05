شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافى الدورى قبل استئناف المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر عبد الله السعيد، نجم نادى بيراميدز، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى موسم 2019 / 2020 حتى الآن برصيد 13 هدفاً، قبل استئناف المسابقة مرة أخرى غداًَ الخميس 6 أغسطس الجارى بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما يأتى محمد شريف، لاعب إنبى، فى المركز الثانى برصيد 9 أهداف، ثم سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 7 أهداف ووليد سليمان لاعب الأهلى وحسام حسن لاعب سموحة فى المركزين الرابع والخامس برصيد 6 أهداف.

بينما سجل كل من حسين الشحات لاعب الأهلى و أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد سالم لاعب المقاولون ومصطفى محمد لاعب الزمالك ومحمد سمير لاعب المقاولون العرب وفادى فريد لاعب أسوان وجونيور أجاى لاعب الأهلى 5 أهداف لكل منهم .

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة عن المرحلة الأولى من جدول الدورى للمباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي، والتى تنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، وتفتتح المنافسات المتبقية بمباراة الزمالك والمصري، ضمن مؤجلات الإيجبشيان ليج من الدور الأول، حيث تقرر أن تعود انطلاقة الموسم الحالى بالمباريات المؤجلة .

ويؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أن عودة مسابقاته فى هذا التوقيت سيعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة ويحيى حقوق الأندية واللاعبين وجميع العاملين فى الوسط الكروي، وهى إحدى المهام التى كان ولا يزال اتحاد كرة القدم ينظر إليها بعين الاعتبار وببالغ الأهمية، حيث أن كرة القدم صناعة أصبحت موردا أساسيا للعاملين فى دوائرها.