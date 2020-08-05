شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يلغى التقسيمة الودية ويستبدلها بمران بدنى قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مرانًا بدلاً من التقسيمة الودية التى فضل الجهاز الفنى إلغاءها.. ويستعد الفريق للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى، فى إطار منافسات الجولة الــ19 بمسابقة الدورى المحلى، وبدأ المران بتدريبات الجرى حول الملعب ثم الاستحواذ والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة.

كما اشتمل المران على تدريبات متنوعة منها تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات حيث قامت مجموعة بتدريبات التسديد على المرمى وآخرى بالجرى بطول الملعب وآخرى بتدريبات بدنية مكثفة.. ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

Advertisements

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.