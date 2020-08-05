شاهد.. استاد القاهرة بعد الانتهاء من زراعة البذور الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مسئولو استاد القاهرة الدولى من زراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الماضية، ليصبح الاستاد جاهز لاستضافة المباريات بعد إعلان استئناف بطولة الدوري ابتداء من غد الخميس، حيث أكد اللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة أن الاستاد جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا، مشيراً إلى أن أرضية الملعب أصبحت جاهزة لاستضافة مباريات الدوري المصري المقرر انطلاقه الخميس المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من زراعة البذور الصيفية في الفترة الماضية.

وأضاف مدير هيئة استاد القاهرة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد. واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.

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