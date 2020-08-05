شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الغائبين عن الزمالك فى أول لقاء مع عودة "الايجيبشن ليج" والبدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك مواجهة المصرى البورسعيدى، وسط مجموعة من الغيابات، فى اللقاء المقرر إقامته غداً، الخميس، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن تحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول ترتيب المسابقة حيث يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى، تشكيل الغائبين عن الزمالك أمام المصرى والبدائل المنتظرة التى يتشاور حولها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك مع جهازه المعاون.

الجهاز الفنى للزمالك بدون الشيشينى

البداية من جهاز الزمالك الذى يشهد تغييرا فى مواجهة المصرى حيث رحل سامى الشيشينى المدرب العام للفريق الذى تقدم باستقالته فى فترة التوقف الكروى ويظهر لأول مرة رسميا أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون.

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حراسة المرمى وخط الدفاع بدون تغييرات وغياب وحيد

أما على صعيد اللاعبين، يعد مركز حراسة المرمى فى الزمالك والخط الخلفى بدون تغييرات باستثناء استعادة جهود الحارس محمود جنش بشكل قوى عقب مشاركته فى اللقاءات الودية، ولكن سيبقى كارتيرون على تشكيلته المعتادة المكونة من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى وسط غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق للإيقاف.

خط الوسط المدافع والمهاجم "غيابات بالجملة"

ويعد خط وسط الزمالك هو الخط الذى سيشهد تغييرات بالجملة حيث يغيب كلا من طارق حامد وأوباما للإصابة والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم جناحى الفريق الأبيض عقب عودتهما اليوم، إلى القاهرة، بعد فترة طويلة من التواجد فى المغرب طوال فترة وباء كورونا، لذا سيجرى كارتيرون العديد من التغييرات فى هذا الخط وعلى رأسها إمكانية الدفع بمحمد حسن لتعويض غياب طارق حامد فى التشكيل الأساسى إلى جوار الدولى التونسى فرجانى ساسى مع إشراك إسلام جابر فى مركز الجناح الأيمن بدلا من أوناجم وزيزو فى مركز الجناح الأيسر بدلا من بن شرقى مع التفكير فى الدفع بمصطفى فتحى بدلا من أوباما كما يغيب عن الزمالك فى هذا الخط كلا من شيكابالا وإمام عاشور نظرا لإيقافهما على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى الشهيرة.

رأس الحربة "جاهزية الكل"

أما مركز رأس الحربة فى الزمالك فبات كامل العدد من ناحية الجاهزية بعد تأكد قدرة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، على المشاركة فى اللقاء بعد معاناته من إصابة عضلية قبل تعافيه منها وكذلك الكونغولى كاسونجو وعمر السعيد إلى جانب انضمام الناشئ أسامة فيصل للحسابات للمشاركة فى هذا الخط.