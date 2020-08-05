شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستكشف إنبى بـ5 مباريات قبل موقعة 9 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على ملخص خمس مباريات لفريق إنبى قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة فى الدورى الممتاز، ويشاهد فايلر حالياً ملخص المباريات الخمسة للفريق البترولى والتى تضمن بعض المباريات الودية التى خاضها إنبى مؤخراً استعداداً لبطولة الدورى التى سيتم استئنافها غداً، الخميس، بمواجهة الزمالك والمصرى بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، فيما يتلقى الأهلى مع إنبى مساء الأحد المقبل، ويسعى المدير الفنى للأهلى لدراسة المنافس البترولى الذى يقوده حلمى طولان من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه للتفوق عليه واستمرار رحلة المنافسة على لقب الدورى.

فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن لاعبى الفريق والجهاز الفنى سوف ‏يخضعون لمسحة طبية الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبى فى بطولة الدورى الممتاز، ‏التى تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلى مرانه صباح الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏

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ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين خلال المران الجماعي، الذى أقيم مساء أمس على ملعب التتش، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن البرنامج التدريبى الذى يقوم الفريق بتنفيذه اليوم، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ومواجهة إنبى فى بطولة الدوري.

وكان الأهلى قد خاض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، ضمن البرنامج التدريبى الذى أعده رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، كما خاض لاعبو الأهلى من قبل تقسيمة بطول الملعب استمرت 90 دقيقة.