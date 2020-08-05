شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. النادى المصرى أنشأ بعد ثورة 1919 لمقاومة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس النادي المصري يوم 18 مارس عام 1920، في ذروة الوفاء الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919 وأُطلق عليه هذا الاسم لإنه قام على أكتاف المصريين وسط عدد من الأندية في بورسعيد خُصصت جميعها لصالح الجاليات الأجنبية.

يعد نادي المصري البورسعيدي هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا.

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كما استمد النادي المصري اسمه من أغنية "قوم يا مصري" الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش كما استمد ألوان زيه الأخضر المميز من علم مصر ذو اللون الأخضر في ذلك الوقت.

النادى المصرى يعتبر عشق الكبير لجماهير النادي له وانتماء أهل بورسعيد وحماسهم الشديد له باعتباره ممثلًا لهم ومعبرًا عن خصوصيتهم وهو العشق الذي غمر مدرجات ستاد النادي بجماهيره في جميع المباريات وبغض النظر عن ترتيب الفريق بالدوري.

النادي المصري هو ثاني أكثر الأندية مشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد ناديي الأهلي والزمالك، حيث لم يغب عن المشاركة بالدوري الممتاز سوى في موسمي 1958-59 و1959-60 اللذين لعبهما في الدرجة الأدنى بعد هبوطه للمرة الوحيدة طوال تاريخه نتيجة لتأثر النادي بتداعيات العدوان الثلاثي.