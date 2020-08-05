الملاكمة يرسل تصنيف الأندية للأولمبية تمهيدا لتحديد موعد العمومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس إتحاد الملاكمة، عن إرسال تصنيف الأندية الخاص بالموسم المحلى 2019 / 2020 للجنة الأولمبية المصرية من أجل مراجعته تمهيدا لتحديد موعد للجمعية العمومية العادية .
يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.
ونجح إتحاد الملاكمة فى إنهاء الموسم المحلى قبل إيقاف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا و بالتالى يعتبر من أوائل الإتحادات التى أرسلت التصنيف ، مشيرا إلى أن تحديد موعد إنطلاق الموسم المحلى الجديد فور الإنتهاء من العمومية .
وأشار غنيم إلى تنفيذ الموظفين للإجراءات الاحترزاية بالتباعد الاجتماعى خلال الدوام وارتداء الكمامات، مشيرا إلى اكتفاء الاتحاد بـ 4 ساعات عمل يومياً فقط فى ظل تعليق النشاط وقلة الضغط .
وأشار غنيم إلى أن اتحاد الملاكمة ملتزم تماما بجميع قرارات الدولة الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس المستجد،
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