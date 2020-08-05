شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتعامل اتحاد الكرة مع توقعات ظهور موجة كورونا ثانية؟.. محمد سلطان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، كيفية تعامل الجبلاية حال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "نتعاون مع وزارة الصحة للتنسيق بشأن أزمة فيروس كورونا، لإطلاعنا على كافة المستجدات فى هذا الشأن، واكتسبنا خبرة كبيرة تؤهلنا للتعامل مع موجة ثانية من كورونا حال حدوثها لا قدر الله".

وأضاف محمد سلطان، "لذا شددنا على كل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية منعاً لتفاقم الأزمة، إن حدثت، لأن الوقاية أفضل من العلاج، وهناك تناغم كبير بين كل لجان اتحاد الكرة وليس اللجنة الطبية وحدها لضمان خروج جميع المسابقات لبر الأمان".

وعن طول أو قصر مدة التعافى من كورونا قال رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، "اللاعب الذى لا يشعر بأعراض يتعافى سريعاً لأنه قد يكون أصيب منذ فترة طويلة ولم يعلم عن الإصابة إلا فى آخر مرحلة، لذا سيتعافى سريعاً بينما تطول المدة لمن ظهرت عليه الإصابة بالفيروس لأنه قد يكون فى بداية الإصابة".

وعن اللاعبين الأجانب قال سلطان، "لن نسمح بانضمام لاعب لفريقه إلا بعد إجراء مسحة كورونا والتأكد من سلبيتها للحفاظ على اللاعب وعلى المنظومة بالكامل".

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على تعيين 3 مراقبين فى مباراة الزمالك أمام المصرى المقرر لها غدا الخميس فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ14 للدورى على رأسهم مراقب طبى ومراقب مسابقات ومراقب أمنى وتم منح تعليمات للمراقب الطبى باتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية بحزم وصرامة مع الفريقين والمتواجدين فى ملعب المباراة بسبب فيروس كورونا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم التنبيه على الأندية بالالتزام بالإجراءات الطبية، ومنها نزول الفريقين أرض الملعب من الأتوبيس مباشرة وعدم التوجه لغرف خلع الملابس إلى جانب الالتزام بمسافة الأمان بين كل لاعب وآخر وعدم المصافحة وإلغاء الوقوف لالتقاط الصور التذكارية والسلام الوطنى والنزول للملعب مباشرة وكتابة تقرير عن اى فريق يخالف التعليمات لتغريمه ماليا خلال الفترة المقبلة خيث يدرس مسئولو اتحاد الكرة وضع لائحة مخالفات مالية على أى فريق يخالف التعليمات الطبية.

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عمر ومحمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصرى المقرر لها الخميس المقبل.