شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الاهلى كما لم تراهم من قبل بعيدا عن الملعب x صورة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجوم النادي الأهلي مؤخراً في شكل غير المعتاد بعيداً عن ملاعب كرة القدم والتدريبات، حيث نشر سعد سمير صورة جماعية لمعظم نجوم الفريق اثناء تواجدهم معاً في صورة واحدة جمعت حمدى فتحى، مروان محسن، عمرو السولية، محمود متولى، بيكهام ومحمد الشناوي حارس مرمي الفريق .





من ناحية أخري وفى اطار الاستعداد لمباراة الاهلى وانبي المقبلة، حصل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على ملخص خمس مباريات لفريق إنبى قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة فى الدورى الممتاز، ويشاهد فايلر حالياً ملخص المباريات الخمسة للفريق البترولى.

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والتى تضمن بعض المباريات الودية التى خاضها إنبى مؤخراً استعداداً لبطولة الدورى التى سيتم استئنافها غداً، الخميس، بمواجهة الزمالك والمصرى بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، فيما يتلقى الأهلى مع إنبى مساء الأحد المقبل، ويسعى المدير الفنى للأهلى لدراسة المنافس البترولى الذى يقوده حلمى طولان من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه للتفوق عليه واستمرار رحلة المنافسة على لقب الدورى.

فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن لاعبى الفريق والجهاز الفنى سوف ‏يخضعون لمسحة طبية الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبى فى بطولة الدورى الممتاز، ‏التى تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلى مرانه صباح الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏