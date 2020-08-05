شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك ينهى الاتفاق مع مصطفى بشير للانضمام للكوماندز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع مصطفى بشير، لاعب كرة اليد بالنادى الأهلى السابق القادم من سبورتنج على الانضمام للفريق الأبيض لمدة موسمين قادمين، وكشف مصدر بفريق كرة اليد إلى أن اللاعب من المنتظر أن يوقع على عقود الانضمام رسمياً فى الساعات المقبلة، خاصة أنه ظهر فى تدريبات الفريق بالفعل .
واستأنف فريق يد الزمالك تدريباته عل الصالة المغطاة بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة أمس، الثلاثاء، عقب نهاية أعمال التطويرات بها وتدرب الفريق مؤخرا على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر وقبلها بالمركز الأولمبى بالمعادى نظرا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات التى انتهت مؤخرا، ويقود التدريبات الجهاز الفنى بقيادة حسين زكى المدير الفنى وحسن يسرى المدرب العام، الذى وضع برنامج خاص للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، أعطى اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر أحقية لأطباء الأندية والمرافقين استبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد ضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.
كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات واالأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
واستقر اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على تحمل تكاليف مسحات الحكام ومراقبى المباريات عند استئناف النشاط للحفاظ على سلامة اللاعبين وأسرة المنظومة من فيروس كورونا المستجد.
فيما طلب اتحاد اليد من الأندية والهيئات تقديم شهادات طبية تفيد بعدم إصابة اللاعبين واللاعبات بالفيروس قبل انطلاق المنافسة بـ72 ساعة.
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