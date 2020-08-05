تحليل رقمي.. كيف يؤثر غياب أوباما على الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
يُعاني اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك من شد في العضلة الأمامية يهدد مشاركته أمام المصري في مباراة مؤجلة من الجولة 14 في مسابقة الدوري.
ويستعد رجال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لاستئناف مسيرة الدوري أمام المصري أملاً في تصحيح المسار والعودة للمنافسة على اللقب المفقود منذ 2015.
تأثير كبير
يُعد يوسف أوباما هو صانع الألعاب الأول في فريق الزمالك، حيث خاض 13 مباراة مع الفريق الأبيض من أصل 16 لقاء خاضه الفريق.
أوباما قام بصناعة 6 أهداف ليتصدر قائمة صناع الأهداف متساوياً مع علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي.
ولم يسجل أوباما سوى هدف وحيد فقط خلال مشاركاته في الدوري، لكنه صنع 19 فرصة لزملائه للتسجيل من بينها 13 فرصة خطيرة.
وحاول أوباما على مرمى الخصوم 12 مرة للتسجيل لكن لم يكن الحظ حليفه سوى في مرة واحد فقط.
مهارة
نجح أوباما في تحقيق 13 مراوغة ناجحة من أصل 22 محاولة بنسبة نجاح 59%، وبلغت دقة تمريراته 82% بعدما مرر 426 صحيحة من أصل 522 محاولة.
أرسل أوباما 13 اتمريرة صحيحة إلى زملائه من 28 محاولة بنسبة نجاح 46%، ولعب 3 عرضيات صحيحة دون كرات ثابتة من أصل 10 محاولات.
واستقبل أوباما الكرة 482 مرة صحيحة من أصل 490 تمريرة بنسبة نجاح 98%، لكن صانع ألعاب الزمالك أهدر انفراد وحيد، ونجح في الحصول على ركلة جزاء.
دفاعياً
يفقد يوسف أوباما الكرة 5.09 مرة في كل مباراة، من بينها 3.52 مرة عند الضغط من الخصم، لكنه يحصل على 1.64 (فاول) في كل مباراة عادة ما يكون في نصف ملعب الخصم.
نجح أوباما في إبعاد الكرة من مناطق فريقه الدفاعية 23 مرة في 13 مشاركة، وفاز بالكرة 104 دون أن تكون مع خصم أو زميل، ونجح في استعادتها 68 مرة من الخصوم.
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