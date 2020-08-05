اتحاد الكرة يُعلن حكام الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مساء اليوم الأربعاء، حكام مباراة الزمالك والمصري مساء يوم غد الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 من الدوري.

وأشار اتحاد الكرة ـ عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم ـ إلى أن محمد عادل سيكون حكماً للساحة ويساعده كلاً من تحسين السادات،أحمد حسام وعبدالعزيز السيد كحكم رابع.

ونوه اتحاد الكرة في بيانه إلى أن أمين عمر سيكون حكم فيديو وسيساعده أحمد حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، فيما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.