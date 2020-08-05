حارس الإسماعيلي يجري مسحة طبية مع منتخب الصالات

قام أحمد فكري حارس مرمى الإسماعيلى لكرة الصالات باجراء مسحة طبية، ضمن صفوف المنتخب الوطنى الأول. المنتخب الوطنى الأول. ويستعد منتخب الفراعنة للمشاركة بمنافسات بطولة كأس العالم والتى ستقام فى ليتونيا عام ٢٠٢١. بطولة كأس العالم والتى ستقام فى ليتونيا عام ٢٠٢١. وأجرى حارس الدراويش المسحة أمس على هامش المعسكر التحضيرى للمونديال.

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