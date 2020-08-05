مران قوي للاسماعيلي بعد الغاء التقسيمة الودية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مراناً جماعياً مساء اليوم الأربعاء بدلا من التقسيمة الودية والتى فضل الجهاز الفنى إلغائها. ويستعد الفريق للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى ، فى إطار منافسات الجولة الــ19 بمسابقة الدورى المحلى. إطار منافسات الجولة الــ19 بمسابقة الدورى المحلى. المران بدأ بتدريبات الجرى حول الملعب ثم الاستحواذ والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة. كما اشتمل المران على تدريبات متنوعة منها تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات حيث قامت مجموعة بتدريبات التسديد على المرمى وأخرى بالجرى بطول الملعب وآخرى بتدريبات بدنية مكثفة. متنوعة منها تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات حيث قامت مجموعة بتدريبات التسديد على المرمى وأخرى بالجرى بطول الملعب وآخرى بتدريبات بدنية مكثفة. واختتم المران بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث فرق من أجل اقامة تقسيمة وسط حماس واصرار من الجميع على نيل ثقة المدير الفنى.

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