تشكيل النصر لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل النصر

المباراة بالتشكيل الاتى :..حراسة المرمى : براد جونز.خط الدفاع : سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبدالاله العمري، عبدالرحمن العبيد.خط الوسط : بيتروس ماتيوس، عبدالله الخيبري، يحيي الشهري، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.ويتوجد على مقاعد الاحتياط : وليد عبدالله، نايف الماس، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، خالد الغنام، أحمد موسي، فهد الجميعة، عبدالفتاح آدم.