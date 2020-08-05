مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة الميرنجي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، والتي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل اللوس بلانكوس،

قد انتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف، قبل فترة التوقف بسبب جائحة كورونا

ووفقًا لموقع النادي الرسمي، فاجأ زين الدين زيدان الجميع باستبعاد الثنائي الكولمبي خاميس رودريجيز، والويلزي جاريث بيل من مواجهة مانشستر سيتي لأسباب فنية بالإضافة إلى ماريانو دياز المصاب بفيروس كورونا، في حين

استدعى الفرنسي مدافعه سيرجيو راموس رغم إيقافه بعد طرده في لقاء الذهاب.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، ألتوب.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو فرنانديز، مارسيلو، فيرلاند ميندي، خافي هيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو ألاركون.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيمة، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، ماركو أسينسيو، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.