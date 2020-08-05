بني ياس الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو

أعلن نادي بني ياس الإماراتي، إتمام تعاقده مع البرازيلي جواو بيدرو على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، بعد قدومه من نادي الظفرة.
ويتواجد المهاجم البرازيلي في الإمارات
كان فريق بني ياس قد أنهى موسمه في الدوري الذي تم إلغاؤه في نسخته الأخيرة، محتلاً الترتيب التاسع برصيد 23 نقطة، بينما احتل فريق شباب أهلي دبي الصدارة برصيد 43 نقطة.
ويتواجد حالياً في بني ياس أربعة محترفين بتواجد الصربي ساشا، والأرجنتينين سواريز وخمينيز.
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