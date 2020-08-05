شاهد.. مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة النصر والهلال ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. يدخل فريق الهلال الجولة ال٢٣ هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٥١ نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة حيث استطاع الفريق تحقيق الفوز في ١٥ مباراة فقط، والتعادل في ٦ مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة.

بينما يدخل فريق النصر هو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٥ نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في ١٣ مواجهة والتعادل في ٦ مباريات والهزيمة في ٣ مباريات. ٥١ نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة حيث استطاع الفريق تحقيق الفوز في ١٥ مباراة فقط، والتعادل في ٦ مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة.بينما يدخل فريق النصر هو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٥ نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في ١٣ مواجهة والتعادل في ٦ مباريات والهزيمة في ٣ مباريات. وتنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق فهد العتيبي، "ksa sports 2" بصوت المعلق عبدالله الحربي. شاهد المباراة..

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