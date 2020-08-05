هوكي الزمالك يستأنف تدريباته

كشف حسن موسي المدير الفني لأسرة هوكي الميدان بنادي الزمالك، عن أنه تم استئناف تدريبات فريق العمومي وفرق 14و 16و 18 سنة.

وأضاف موسى أن أيام التدريبات للفرق هي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من الساعه 8 مساء وحتي 10مساء علي ملاعب مركز شباب الجزيرة.

ولم تحدد اللجنة الأوليمبية حتى الآن موعدًا لعودة بطولة الدوري.

وفرق 14و 16و 18 سنة.وأضاف موسى أن أيام التدريبات للفرق هي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من الساعه 8 مساء وحتي 10مساء علي ملاعب مركز شباب الجزيرة.ولم تحدد اللجنة الأوليمبية حتى الآن موعدًا لعودة بطولة الدوري.

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