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فيديو أهداف مباراة الوحدة والشباب فى الدوري السعودي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الوحدة والشباب فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 في الجولة الـ23، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير للمحترفين”، والأولي للفريقين بعد جائحة .

تقام مباراة الوحدة والشباب على أرضية ستاد مدينة الملك عبد العزيز ، وتذاع عبر شاشة قناة الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي “سمير المعيرفي”.

آخر مباراة للوحدة في الدوري السعودي للمحترفين كانت أمام الاتحاد واستطاع الوحدة الفوز خارج أرضه بنتيجة 2-1، وسجل الهدف الوحيد للعميد روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 14، أما للوحدة فسجل أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 23 ولويس جوستافو في الدقيقة 90.

أما الشباب فآخر مباراة له كانت في 11 مارس الماضي أمام الاتفاق وانتهت بخسارة “الليث” بنتيجة 1-0، وسجل الهدف الوحيد للاتفاق فيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

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أما آخر مباراة جمعت بين الشباب والوحدة كانت في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0، وسجل للشباب سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 64 وعبد الله الحمدان في الدقيقة 80.

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إليكم اهداف المباراة..

هدف التقدم للشباب من ركلة جزاء “سيباستيان جونيور” 1-0

هدف الشباب الثاني من ركلة جزاء “مختار ديوب” 2-0

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