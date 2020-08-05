بيرباتوف: مانشستر يونايتد ليس بحاجة لضم لاعب مثل سانشو!

قلل مهاجم مانشستر يونايتد السابق “ديميتار بيرباتوف” من حاجة مانشستر يونايتد للتعاقد مع الجناح الدولي الإنجليزي “جادون سانشو” في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرى بيرباتوف أن أداء مانشستر يونايتد في الوقت الحالي لا يستدعي لضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني، نظرًا لوجود أكثر من لاعب يُجيد في نفس مركزه مثل أنتوني مارسيال وماسون جرينوود وماركوس راشفورد.

وقال بيرباتوف في حديث نقلته صحيفة ديلي ستار البريطانية اليوم الاربعاء “بالنظر إلى أداء الفريق في الوقت الراهن، لا أعتقد أن التوقيع مع جادون سانشو ضروريًا بالنسبة لليونايتد”.

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وفسر رأيه قائلاً “انظر إلى ثلاثي المقدمة، أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وماسون جرينوود، يمتلكون سرعات عالية، ولعبهم كان رائعًا على مدار الفترة الماضية”.

وأضاف “كرة القدم شيء مضحك، لديك شاب عظيم مثل سانشو، لكن في نفس الوقت لديك لاعب شاب رائع مثل جرينوود، يجب على مانشستر يونايتد أن يسأل نفسه عما إذا كان على استعداد للتضحية بإيقاف تطوير جرينوود الذي تخرج من أكاديمية النادي من أجل جلب سانشو”.

وتساءل بيرباتوف “يجب أن تسأل المدير الفني واللاعب، إذا كان شخص ما سيوقع مع مانشستر يونايتد، فستكون توقعاته هي لعب كل مباراة، وإذا لماذا سيذهب للجلوس على مقاعد البدلاء؟”.

وأنهى “في حالة سانشو؟ هو واحد من أكبر المواهب الشابة في الوقت الحالي، ويريد الجميع رؤيته مع فريقه الخاص، لكنه بحاجة إلى أن يسحب ما يريده جيدًا”.