عاجل | تشكيلة الهلال الأساسية في ديربي الرياض “لوشيسكو يدفع بالقوة الضاربة”

أعلن المدير الفني لفريق الهلال “رازفان لوشيسكو” تشكيلة الفريق لمواجهة النصر في ديربي الرياض بالجولة الـ23 في الدوري السعودي. وضمت تشكيلة الهلال الأساسية القوة الضاربة للفريق حيث سيشارك كل من كارلوس إدواردو وسالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز وسيباستيان جيوفينكو. وجاء في خط الدفاع من اليمين إلى اليسار (محمد البريك وهيون سو وعلي آل البليهي وياسر الشهراني). وقرر لوشيسكو عدم الدفع بالبيروفي “أندريه كاريلو” في التشكيلة الأساسية، خاصة وأنه لم يلتحق بفترة إعداد الفريق منذ بدايتها بعد اصابته بفيروس كورونا. والتالي تشكيلة الهلال: عبدالله المعيوف Advertisements محمد البريك وهيون سو وعلي آل البليهي وياسر الشهراني جوستافو كويلار – سلمان الفرج سيباستيان جيوفينكو – كارلوس إدواردو – سالم الدوسري بافيتيمبي جوميز. دكة البدلاء: محمد الواكد – عبدالله الحافظ – محمد جحفلي – مدالله العليان – محمد كنو – محمد الشلهوب – نواف العابد – أندريه كاريلو – صالح الشهري. ..

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