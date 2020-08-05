بث مباشر | شاهد الهلال والنصر في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الهلال والنصر” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 5-8-2020 في الجولة الـ23، بالدوري السعودي.

تنقل مباراة “الهلال والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما تنقل على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عبدالله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

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يستقبل ملعب الدرة كلاسيكو الدوري السعودي بين “الهلال والنصر” في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يتواجد فريق “النصر” في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن خصمه الليلة ومتصدر جدول الترتيب “الهلال”.

ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 6، وخسر مباراة واحدة فقط، كانت امام “النصر” في مباراة الدور الأول.

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