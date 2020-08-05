بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لكلاسيكو السعودية بين “الهلال والنصر” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 5-8-2020 في الجولة الـ23، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما تنقل على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عبدالله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

يستقبل ملعب الدرة كلاسيكو الدوري السعودي بين “الهلال والنصر” في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يتواجد فريق “النصر” في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن خصمه الليلة ومتصدر جدول الترتيب “الهلال”.

ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 6، وخسر مباراة واحدة فقط، كانت امام “النصر” في مباراة الدور الأول.

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ويعد الهلال أقوى هجوم في الدوري السعودي هذا الموسم بعدما سجل 52 ھدف، بينما يتصدر النصر قائمة أقوى دفاع في المسابقة بعدما اهتزت شباكه 16 مرة فقط.

تواجه “الهلال والنصر” في 155 مباراة على المستوى المحلي، انتصر الموج الأزرق في 60 مباراة، في المقابل فاز فارس نجد في 52 مواجهة، وتعادلا في 43 مباراة.

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الهلال 0-0 النصر

????️استاد الملك فهد الدولي (الرياض)

????الدوري السعودي (الجولة الـ23)

⌚تبدأ في الساعة 21:00 بتوقيت السعودية.

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