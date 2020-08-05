سانشو يُدمن لعبة royale مع نجوم مانشستر يونايتد

تعتقد وسائل الإعلام البريطانية أن نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو بات على مقربة من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي، بتوصية خاصة من المدير الفني لليونايتد أولي جونار سولشاير، وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد قرب نجاح المفاوضات.

ومن بين تلك المؤشرات التقرب الكبير للاعب من بعض نجوم مانشستر يونايتد، وتحدثه معهم بصفة يومية، أمثال لاعب الوسط الدولي الانجليزي “جيسي لينجارد” وأفضل هداف في الفريق منذ عام 2015 “ماركوس راشفورد” ولاعب الوسط الجدلي “بول بوجبا”.

وارتبط جادون سانشو بشكل كبير بالانتقال إلى أولد ترافورد بعد تألقه المثير للاهتمام في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند على مدار الموسمين الماضيين، حيث يصنع ويسجل الأهداف باتزان ودون انقطاع، حتى لو لعب كبديل في بعض المباريات.

ويصنف سانشو كهدف رئيسي للجهاز الفني لليونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير والذي طالب الإدارة بتعزيز صفوف الفريق بالمزيد من الصفقات هذا الصيف من أجل المنافسة على الألقاب الرئيسية خلال الموسم المقبل 2021/2020.

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ويبدو أن جادون سانشو على علاقة وطيدة بالفعل مع بعض نجوم مانشستر يونايتد، وينضم إليهم بصفة منتظمة في لعبة Royale الشهيرة على الإنترنت (أون لاين).

وفي حديثه عن من يلعب معه قال لينجارد لموقع SporF “هناك عدد قليل من الفريق يلعب معي هذه اللعبة، لكن لنكون عادلين، ماركوس راشفورد وبراندون ويليامز وبول بوجبا يلعبون معي وكذلك جادون سانشو، وألعب بشكل يومي مع دان جيمس، لذلك هناك عدد قليل من يلعبها بانتظام”.

هل اتفق مانشستر يونايتد مع سانشو؟

كشفت مصادر مقربة من المفاوضات عن إبرام إدارة مانشستر يونايتد لاتفاق مع سانشو على البنود الشخصية للتعاقد، والمتبقي فقط موافقة إدارة بوروسيا دورتموند وتحديدها للمقابل الذي ستحصل عليه نظير إطلاق سراح اللاعب الإنجليزي الشاب.

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