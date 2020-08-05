مانشستر يونايتد يمدد عقد منقذه من اصابات لوك شو

أكدت إدارة مانشستر يونايتد تمديد عقد الظهير الأيسر الانجليزي اليافع “براندون ويليامز” اليوم الاربعاء، قبل ساعات قليلة من استضافة لاسك النمساوي في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

ويُعد براندون ويليامز من أهم اللاعبين في مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث شارك في كم كبير من المباريات بجميع المسابقات التي نافس عليها فريقه، لينجح في الحصول على عقد مدته 4 أعوام قادمة ينتهي في يونيو 2024، مع خيار التمديد لعام آخر.

وشارك اللاعب في 17 مباراة بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، من بينهم 11 مباراة كأساسي لعبهم خلال فترة غياب الظهير الأيسر “لوك شو” بداعي الإصابة.

واستدعي براندون ويليامز لمنتخب انجلترا للشباب تحت 20 عامًا مطلع هذا الموسم، وشارك في 4 مباريات ببطولة دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا وسويسرا وإيطاليا وجمهورية التشيك.

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كما شارك في 5 مباريات بمسابقة الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ومثلهم في مسابقة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، بالإضافة إلى 6 مباريات في كأس الاتحاد الانجليزي.

وتمكن ويليامز من تسجيل هدف واحد هذا الموسم في اللقاء المثير الذي جمع مانشستر يونايتد بشيفيلد يونايتد ضمن الجولة 13 من الدوري الانجليزي، وانتهى بالتعادل الإيجابي 3/3.

وقال ابن أكاديمية مانشستر يونايتد للموقع الرسمي للنادي “التوقيع على هذا لحظة فخر حقيقية بالنسبة لي ولعائلتي. أنا في مانشستر يونايتد منذ أن كنت في السابعة من عمري، كان حلمًا حقيقيًا أن ألعب مع الفريق الأول هذا الموسم”.

وأضاف “استغرق الأمر الكثير من العمل الشاق للوصول إلى هذه النقطة، وقد كان من الرائع حقًا أن أتقدم إلى الفريق الأول ومن ثم أمدد عقدي لهذه المدة”.

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