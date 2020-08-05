عطيف يوجه رسالة لنجوم الهلال قبل ملاقاة النصر

حرص لاعب نادي الهلال، عبدالله عطيف، على توجيه رسالة إلى زملاءه قبل مواجهة الديربي أمام النصر، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وذلك بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات، وستكون المنافسة مشتعلة بين قطبي الرياض خلال الجولات المقبلة من أجل الظفر باللقب الغالي.

وسيغيب عطيف عن تشكيلة الهلال في مواجهة النصر؛ بداعي الإصابة، ويُنتظر أن ينتهي اللاعب من البرنامج التأهيلي خلال 20 يوما تقريبا على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وقام لاعب الهلال صاحب الـ28 عامًا بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “سناب شات”، قال فيه عطيف “بالتوفيق لنا اليوم.. ونتمنى مباراة ممتعة والثلاث نقاط لنا بإذن الله وبالتوفيق يا أبطال”.

وظهر عطيف بسعادة غامرة في صور تذكارية داخل الفيديو برفقة فريق الهلال، كما نشر اللاعب صورة أخرى وهو يواصل التأهيل في النادي اليوم الأربعاء، للتعافي من إصابة الرباط الصليبي للركبة.

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