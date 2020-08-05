صدمة لجماهير النصر قبل مواجهة الهلال!

تنتظر الجماهير السعودية مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء، حيث يلتقي الهلال والنصر ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وذلك بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات، وستكون المنافسة مشتعلة بين قطبي الرياض خلال الجولات المقبلة من أجل الظفر باللقب الغالي.

وقبل ساعات من ديربي الهلال والنصر، تلقت جماهير العالمي صدمة قوية بعدما أكدت مصادر صحفية أن إدارة النادي أخبرت المدرب البرتغالى، روي فيتوريا، بشكل رسمي، باستبعاد النجم البرازيلي مايكون بيريرا، من قائمة المباراة أمام الزعيم.

وكان النصر قد توصل إلى اتفاق مع نادي جالطة سراي التركي، منذ أيام قليلة، لتحويل إعارة مايكون بيريرا، إلى شراء نهائي، الأمر الذي دفع اللاعب، لمغادرة السعودية.

وعقب عودة محترف النصر إلى السعودية، انتظر الجميع مشاركته في الديربي أمام الهلال، قبل أن يتم التراجع، ويخرج قرار رسمي، بمنعه من اللعب، وضرورة إدخاله الحجر الصحي.

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