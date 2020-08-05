الأهلي يخاطب استاد القاهرة لاستضافة مواجهة الوداد في دوري ابطال افريقيا

أكـد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تمت مخاطبة مسئولي وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة من أجل إقامة مباراة الوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي يوم 3 أكتوبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات صحفية: “لم نطلب رسميا حضور الجماهير إلي لقاء الأهلي والوداد المغربي، نتابع الموقف دائما مع مؤسسات الدولة سواء وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم”.

وأضاف: “الجماهير وجودها في المدرجات بشكل مختلف، كانت البداية هناك إجراءات أمنية، لكن الأمر أصبح من الناحية الصحية، في ظل الإجراءات الاحترازية، وفي حالة الحضور لابد أن يلتزم الجميع بتلك الأمور، وتم تحديد يوم 3 أكتوبر موعدا للقاء الإياب أمام الوداد المغربي، وتم إبلاغ الجميع بذلك”.

وواصل: “لدينا مباراة يوم الأحد، وقمنا بمخاطبة اتحاد كرة القدم وهيئة استاد القاهرة لإقامة لقاء الوداد، وهناك تعاون دائم مع اللواء على درويش، وسنخوض يوم الأحد مباراة في الدوري إمام إنبي على استاد القاهرة”.

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وزاد: “لعبنا آخر مباراة أمام صن داونز في استاد القاهرة وكان الجمهور رائع، والجميع كان ملتزم تماما، ولكن الأمر حاليا مختلف، وسيكون وزارة الصحة لها دور كبير في تعقيم الاستاد وارتداء “الكمامات”، دائما نراهن على وعي جماهير الأهلي“.

وأكمل مرجان تصريحاته قائلا:”سمير عدلي المدير الإداري المسئول عن إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب، وهو على اتصال دائم بالسفارة المصرية هناك، وبعد تحديد المواعيد من جانب الكاف، بدأ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وختم:”لم يتم تحديد رئيس بعثة الأهلي في المغرب، والكابتن محمود الخطيب لا يتأخر مطلقا عن السفر مع الفريق في أي رحلة خارجية، ومجلس الإدارة سوف يحسم رئيس البعثة وفقا للاختيارات والمعايير الموجودة والظروف المتاحة وقتها”.

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