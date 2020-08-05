رياضة | تعرف على تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه لملاقاة الهلال، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

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براد جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبدالاله العمري، عبدالرحمن العبيد، بيتروس، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، جوليانو دي باولا، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دبي، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، وليد عبدالله، نايف الماس، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، خالد الغنام، احمد موسى، فهد الجميعة، عبدالفتاح ادم.