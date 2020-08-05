رياضة | بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول، ضد إنبي في أولى مباريات الفريق بعد عودة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

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استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر، ضد إنبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم 9 أغسطس الجاري.

وحدد المدرب السويسري رنيه فايلر، ملامح تشكيله الأساسي الذي سيخوض به الفريق مبارياته عقب استئناف الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يخوض فايلر مواجهة الأهلي المقبلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم الثلاثي أحمد الشيخ ورمضان صبحي ومروان محسن.