رياضة | بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول، ضد إنبي في أولى مباريات الفريق بعد عودة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.
تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري
استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر، ضد إنبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم 9 أغسطس الجاري.
وحدد المدرب السويسري رنيه فايلر، ملامح تشكيله الأساسي الذي سيخوض به الفريق مبارياته عقب استئناف الدوري المصري.
ومن المنتظر أن يخوض فايلر مواجهة الأهلي المقبلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم الثلاثي أحمد الشيخ ورمضان صبحي ومروان محسن.