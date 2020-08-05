رياضة | غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق الملكي التي تستعد لمواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الجمعة المقبل، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريق قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، مما يجعل الفريق الملكي مطالبًا بتحقيق الفوز بنتيجة 2-0 أو 2-1 ويتجهان للوقت الإضافي ثم ركلات الجزاء.

وجاءت قائمة الريال واليت شهجت غياب جاريث بيل على النحو التالي :-

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