رياضة | مدير منتخبات اليد يكشف برنامج الفراعنة المعدل استعدادا للمونديال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدير منتخبات اليد يكشف برنامج الفراعنة المعدل استعدادا للمونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كابتن علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد اليد عن أهم ملامح برنامج المنتخب استعدادا للمونديال بعد عطلة طويلة وخسائر أكبر بسبب الكورونا.

وقال السيد إن منتخبنا تضرر بسبب توقف النشاط وضياع فتره تدريبية مهمة للغاية في عمر المنتخب الذى سيمثل مصر فى بطولة العالم ، وأهم الخسائر : فقدان ١٥ مباراة رسمية وودية بسبب تأجيل الاولمبياد وهى المحطة المهمة فى تطوير أداء اللاعبين كفريق ، كما أن التعويض بمباريات ودية قوية صعب بسبب ازدحام الأجندة الدولية الفترة القادمة بعد قيام الاتحاد الاوربى باستغلال الأسابيع الدوليه لإقامة تصفياته القارية ، وإقحامه نهائيات بطوله أوروبا للأندية العام الماضى فى أجندة هذا العام فى شهر ديسمبر، وانشغال العديد من الفرق الأوربية بتصفيات قارية قبل بطولة العالم وحتي ايام قبل انطلاق المونديال وهذا يقلل من فرص إقامة وديات قبل البطوله .. وايضا سنواجهه مشاكل في امكانيه ضم بعد المحترفين مثل لاعبنا الدولى يحيى خالد المحترف في فيسبرم سوى لانشغاله بنهائيات بطوله أوربا وسيكون انضمامه في وقت متأخر ..

واوضح الكابتن علاء السيد أنه رغم الصعوبات الكبيرة والعراقيل, إلا أن الطموح يفوق التحديات والروح القتاليه للاعبين هى ما يعول عليه الاتحاد المصرى لتعويض فتره التوقف ..

وكشف السيد علي أن أعداد المنتخب في ظل ضيق الوقت سيتم تقسيمه إلي ثلاث مراحل ، الفترة الأولى من ٨ اغسطس إلى ٢٤ سبتمبر وتشمل ٦ أسابيع متتالية خلال معسكر مغلق بمدينة الغردقة ، ثم تنطلق المرحلة الثانية من ١٥ أكتوبر إلى ٨ نوفمبر ولمدة ٣ اسابيع يتخللها ٤ مباريات ودية جاري الاتفاق عليها وينضم فى الاسبوع الاخير منها المحترفون ، أما الفتره الاخيره تشمل ٦ اسابيع قبل كأس العالم بدايه من أول ديسمبر وحتى ١٣ يناير، ينضم فيها المحترفين آخر أسبوعين ويتخللها ٦ مباريات ودية