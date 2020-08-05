رياضة | ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل نادي ليفربول في أن ينهي صفقة التعاقد مع نجم نوريتش سيتي جمال لويس في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض نورويتش سيتي، وفقا لصحيفة "التليجراف" الإنجليزية، عرضا من ليفربول بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لضم جمال لويس.

ويطلب نورويتش سيتي من "الريدز" بمضاعفة المبلغ، للظفر بخدمات اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما.

ولعب جمال لويس بانتظام مع فريقه الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز خلالها هدفا وحيدا، وظهر بمستوى مبهر.